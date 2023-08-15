Адвокат экс-сотрудницы «Уильямса» высказался о её иске к команде на $ 100 млн

Юрист Джереми Фридман, представляющий интересы бывшего директора по маркетингу «Уильямса» Клаудии Шварц, высказался о её иске на $ 100 млн к британской команде. Шварц утверждает, что «Уильямс» намеренно пытался разрушить её репутацию и стремился к тому, чтобы она покинула организацию с целью непроведения выплат по её контракту.
«Этот судебный процесс прольёт свет на то, что, как мы утверждаем, является ложными публичными заявлениями, сделанными о Шварц и её компании. По нашему мнению, они были сделаны в расчётливых целях, чтобы избежать контрактных обязательств и оказать давление на Шварц, заставив её замолчать и не защищаться. Они считали, что Шварц не будет сопротивляться и защищать себя и свою репутацию. Но она сопротивляется», — приводит слова Фридмана The Times.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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