Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен презентовал специальный дизайн своего шлема для предстоящего Гран-при Нидерландов.

Ферстаппен презентовал спецдизайн шлема для домашнего Гран-при:

Напомним, этап в Нидерландах вернулся в календарь Формулы-1 в 2021 году. До этого в последний раз он проводился в 1985 году.

В 2021 и 2022 годах оба этапа выиграл Ферстаппен. Вместе с ним в этом году подиум разделили представитель «Мерседеса» Джордж Расселл и Шарль Леклер («Феррари»). Лидировавший за 11 кругов до финиша ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым.

Ранее Ферстаппен осторожно высказался о возможном рекорде по количеству побед за сезон. В первой половине сезона австрийская команда выиграла все 12 гонок.