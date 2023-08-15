Ферстаппен презентовал спецдизайн шлема для домашнего Гран-при
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен презентовал специальный дизайн своего шлема для предстоящего Гран-при Нидерландов.
Ферстаппен презентовал спецдизайн шлема для домашнего Гран-при:
Напомним, этап в Нидерландах вернулся в календарь Формулы-1 в 2021 году. До этого в последний раз он проводился в 1985 году.
В 2021 и 2022 годах оба этапа выиграл Ферстаппен. Вместе с ним в этом году подиум разделили представитель «Мерседеса» Джордж Расселл и Шарль Леклер («Феррари»). Лидировавший за 11 кругов до финиша ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым.
Ранее Ферстаппен осторожно высказался о возможном рекорде по количеству побед за сезон. В первой половине сезона австрийская команда выиграла все 12 гонок.
Комментарии
- 15 августа 2023
-
11:38
-
11:33
-
11:19
-
10:33
-
10:16
-
10:10
-
00:57
-
00:47
- 14 августа 2023
-
22:54
-
22:43
-
21:35
-
19:59
-
19:43
-
18:06
-
17:57
-
15:53
-
15:12
-
15:02
-
14:12
-
13:13
-
12:16
-
12:03
-
11:26
-
10:35
-
10:08
-
10:00
-
00:59
-
00:17
- 13 августа 2023
-
23:00
-
21:45
-
21:21
-
19:33
-
18:37
-
18:31
-
17:28
Партнерский контент