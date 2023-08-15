Мик Шумахер показал фото с новой подругой-моделью

Немецкий пилот Мик Шумахер разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с подругой – датской моделью Лайлой Хасанович. Снимок Шумахер сопроводил смайлом в виде сердца.
Фото: Из личного архива Мика Шумахера
Предполагается, что фотография была сделана в Сен-Тропе (Франция), где Мик в настоящий момент отдыхает со своим приятелем – Эстебаном Оконом из команды «Альпин». Несколько дней назад Эстебан также делился с подписчиками фото, на котором он с Миком отдыхает на яхте.
Фото: Из личного архива Эстебана Окона
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами. Сейчас является резервным пилотом «Мерседеса».
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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