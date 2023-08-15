Леклер: наша цель на вторую половину сезона — быть лучшей командой после «Ред Булл»
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер поделился задачами на вторую половину сезона-2023, а также рассказал о перспективах команды на следующий сезон.
«Думаю, что реальная цель, которую мы хотим достичь, — это стать сильнейшей командой после «Ред Булл» и попытаться сократить от них отставание. Если говорить о 2024 годе, то нет никаких сомнений, что мы ставим цель подняться на вершину и сразиться с «Ред Булл». Я высказываю личное мнение, но до конца года мы не сможем их догнать. Закончить сезон выше «Макларена», «Астон Мартин» и «Мерседеса» — это реальная цель», — сказал Леклер в интервью Motorsport Italia.
Монегаск занимает пятое место в личном зачёте сезона-2023, поднявшись на подиум дважды на Гран-при Азербайджана, Австрии и Бельгии.
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