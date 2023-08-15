Джовинацци стал одним из претендентов на место в «Хаасе»

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци стал одним из претендентов на позицию основного пилота в команде «Хаас», сообщает RacingNews365. По информации источника, команда сейчас рассматривает Джовинацци как кандидата на место датчанина Кевина Магнуссена.

Согласно источникам в паддоке, у итальянца был шанс получить место в «Хаасе», заменив Мика Шумахера, в прошлом году, но он им не воспользовался, разбив машину на свободной практике Гран-при США в Остине. С того момента Джовинацци удалось победить в гонке «24 часа Ле-Мана» за рулём «Феррари».

Также часто упоминается имя другого кандидата, Тео Пуршера, который является третьим пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2023. Возможно, менеджер Пуршера Фредерик Вассёр сможет изменить мнение Гюнтера Штайнера, руководителя «Хааса», который не жаждет работать с молодыми гонщиками после опыта с Шумахером и Никитой Мазепиным.