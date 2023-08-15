Джовинацци стал одним из претендентов на место в «Хаасе»

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци стал одним из претендентов на позицию основного пилота в команде «Хаас», сообщает RacingNews365. По информации источника, команда сейчас рассматривает Джовинацци как кандидата на место датчанина Кевина Магнуссена.
Согласно источникам в паддоке, у итальянца был шанс получить место в «Хаасе», заменив Мика Шумахера, в прошлом году, но он им не воспользовался, разбив машину на свободной практике Гран-при США в Остине. С того момента Джовинацци удалось победить в гонке «24 часа Ле-Мана» за рулём «Феррари».
Также часто упоминается имя другого кандидата, Тео Пуршера, который является третьим пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2023. Возможно, менеджер Пуршера Фредерик Вассёр сможет изменить мнение Гюнтера Штайнера, руководителя «Хааса», который не жаждет работать с молодыми гонщиками после опыта с Шумахером и Никитой Мазепиным.
- 15 августа 2023
-
18:28
-
17:22
-
15:53
-
15:15
-
14:24
-
13:22
-
12:43
-
11:38
-
11:33
-
11:19
-
10:33
-
10:16
-
10:10
-
00:57
-
00:47
- 14 августа 2023
-
22:54
-
22:43
-
21:35
-
19:59
-
19:43
-
18:06
-
17:57
-
15:53
-
15:12
-
15:02
-
14:12
-
13:13
-
12:16
-
12:03
-
11:26
-
10:35
-
10:08
-
10:00
-
00:59
-
00:17