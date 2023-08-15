Леклер рассказал о взаимоотношениях с Карлосом Сайнсом

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал обстановку в команде и то, как складываются их отношения с другим пилотом красных Карлосом Сайнсом.
«Я довольно активен в социальных сетях и слышал, и читал, что обсуждают люди. Думаю, что их информация несоразмерна действительности. У меня отличные отношения с Карлосом вне машины, и мы отлично умеем работать вместе. Могу сказать, что мы хорошо ладим в том числе из-за того, что у нас разные интересы.
В то же время между нами серьёзная конкуренция. В конце концов, мы в Формуле-1. Лично я люблю этот спорт, потому что в нём есть такая конкуренция, это просто фантастика. То, что иногда можно услышать по радио, является частью соревнования, и мы оба хотим получить наилучший возможный результат, и я нахожу это нормальным. Важно, что у нас хорошие отношения внутри команды и мы работаем для достижения одних и тех же целей», — сказал монегаск в интервью Motorsport Italia.
В сезоне-2023 «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов по результатам 12 Гран-при. Сайнсу по-прежнему не удалось добраться до подиума в текущем сезоне.
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