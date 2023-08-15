«Семья «Ред Булл» может быть жестокой». Эксперт предостерёг Цуноду

Бывший механик команды «Макларен» Марк Пристли, ныне работающий экспертом, рассказал о конкуренции в «Альфа Таури» и поделился мнением о будущем японского пилота Юки Цуноды в связи с возвращением в Формулу-1 Даниэля Риккардо.

«Лично я думаю, что у Цуноды небольшие проблемы, потому что Даниэль Риккардо уже очень, очень силён в этой машине. Единственная причина, по которой Риккардо томился сзади в Бельгии, заключалась в том моменте в квалификации, когда он нарушил пределы трассы и время его круга было списано. Понятно, что это его вина, но эта ошибка поставила его в тупик, и он не смог пройти через паровоз из машин.

Думаю, что если посадить их двоих на одинаковые машины на чистом участке трассы, то Даниэль будет во всём демонстрировать знаки превосходства. Это и должно беспокоить Цуноду. Вы знаете, насколько жестокой может быть семья «Ред Булл», если вы не оправдываете ожиданий, так что мы будем следить за этой ситуацией во второй половине сезона», — сказал Пристли на подкасте BBC Chequered Flag.

В сезоне-2023 «Альфа Таури» находится на последнем месте в Кубке конструкторов. Все три очка команды были набраны Юки Цунодой.