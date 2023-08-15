Дэвид Крофт предложил проводить два чемпионата Формулы-1

Британский эксперт Sky Sports Дэвид Крофт высказался о спринт-гонках в Формуле-1 и предложил организовать отдельный чемпионат мира.
«Концепция спринта хороша, она мне нравится, но мне не нравится, что она является частью чемпионата мира. Я бы хотел сделать два отдельных чемпионата. Как в крикете с T20, ODI и Test Cricet, мы бы проводили их отдельно.
Проведите день спринта в пятницу, а не в субботу, и вы можете устроить спринт-квалификацию и спринт-гонку с 20-минутной разминкой утром в пятницу. Затем у вас будет субботняя квалификация и гонка в воскресенье. Таким образом, вы разделяете эти два этапа для разных чемпионатов мира.
Если гонщики не хотят участвовать в чемпионате мира по спринту, то есть достаточно резервных гонщиков, которые хотят», — сказал Крофт в эфире подкаста Sky Sports F1.
Спринт-гонки были введены в календарь Формулы-1 в 2022 году. В сезоне-2023 к спринт-гонкам добавили спринт-квалификации, оба события проводятся по субботам.
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