Серхио Перес рассказал о переломном моменте сезона

Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился причинами неудачных выступлений в первой части сезона-2023.
«Конечно, я потерял часть уверенности из-за того, какой была авария в Монако. Я немного потерял уверенность в машине, и это отбросило меня назад. У меня есть своя психология, и это то, над чем я работаю.
Думаю, когда мы отправились в Барселону, я нашёл другой баланс по сравнению с тем, чего хотел. Теперь я думаю, что мы преодолели эти трудности и добились хорошего прогресса. У нас был хороший тем в последних гонках, но квалификации проходили не так, как хотелось бы.
В течение года бывают неудачные гонки, но важно, где мы закончим сезон в Абу-Даби. Для команды первая половина года была отличной. Было бы здорово продолжать в том же духе во второй половине сезона. Я хочу вернуть свою форму и иметь возможность набрать как можно больше очков в предстоящих гонках», — приводит слова Переса Formula1News.
В сезоне-2023 Перес занимает второе место в личном зачёте, отставая от напарника по команде Макса Ферстаппена на 125 очков.
- 15 августа 2023
-
23:17
-
22:14
-
21:35
-
20:36
-
19:41
-
19:03
-
18:28
-
17:22
-
15:53
-
15:15
-
14:24
-
13:22
-
12:43
-
11:38
-
11:33
-
11:19
-
10:33
-
10:16
-
10:10
-
00:57
-
00:47
- 14 августа 2023
-
22:54
-
22:43
-
21:35
-
19:59
-
19:43
-
18:06
-
17:57
-
15:53
-
15:12
-
15:02
-
14:12
-
13:13
-
12:16
-
12:03