Серхио Перес рассказал о переломном моменте сезона

Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился причинами неудачных выступлений в первой части сезона-2023.

«Конечно, я потерял часть уверенности из-за того, какой была авария в Монако. Я немного потерял уверенность в машине, и это отбросило меня назад. У меня есть своя психология, и это то, над чем я работаю.

Думаю, когда мы отправились в Барселону, я нашёл другой баланс по сравнению с тем, чего хотел. Теперь я думаю, что мы преодолели эти трудности и добились хорошего прогресса. У нас был хороший тем в последних гонках, но квалификации проходили не так, как хотелось бы.

В течение года бывают неудачные гонки, но важно, где мы закончим сезон в Абу-Даби. Для команды первая половина года была отличной. Было бы здорово продолжать в том же духе во второй половине сезона. Я хочу вернуть свою форму и иметь возможность набрать как можно больше очков в предстоящих гонках», — приводит слова Переса Formula1News.

В сезоне-2023 Перес занимает второе место в личном зачёте, отставая от напарника по команде Макса Ферстаппена на 125 очков.