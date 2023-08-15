Эксперт: ФИА может внести изменения, чтобы остановить доминирование «Ред Булл»

Ирландский эксперт Формулы-1 Дэвид Кеннеди, выступающий в 80-х за команду «Шэдоу», поделился мнением, что Международная федерация автоспорта (ФИА) может внести изменения в целях сократить отрыв «Ред Булл» от остальных команд.
«История доказывает, что ФИА уже делала это. Они делали это раньше, когда якобы доминировал Михаэль Шумахер. Они внесли целый ряд изменений, особенно в квалификациях. Они сделали всё возможное, чтобы сбалансировать результаты и остановить безудержное доминирование. Это пагубно сказывается на спорте.
Те, кто следит за спортом, давно помнят, когда «Макларен» опережал всех во всём. Это убивало интерес. Тогда в «Макларене» были невероятные Ален Прост и Айртон Сенна, которые неистово боролись между собой. Затем было доминирование «Уильямса» с Найджелом Мэнселлом. Это устраняет некоторые конфликты, которые есть в спорте. Нет ничего хуже, чем знать, каким будет результат. Говоря о «Ред Булл», я не думаю, что есть причина, по которой ФИА не попытается уравнять шансы», — приводит слова Кеннеди PlanetF1.
В сезоне-2023 «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, опережая «Мерседес» на 256 очков. Пилотам «быков» удалось выиграть во всех 12 прошедших Гран-при.
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