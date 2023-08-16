Экс-президент «Феррари»: меня огорчает, что команда радуется третьему месту

Бывший президент и председатель совета директоров «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался по поводу положения дел в команде.

«Знаете, что меня огорчает? То, что сейчас они радуются третьему месту, как в Спа. Команда не такая, какая должна быть. И Энцо Феррари никогда бы не согласился с этим, никогда. Энцо Феррари многому меня научил. Например, он научил меня никогда не успокаиваться. После победы он всегда думал о следующей гонке.

В то же время это была тяжёлая работа. Энцо ненавидел отпуска. В августе он держал меня в офисе, он не был сторонником тех, кто уезжал в отпуск в августе. Но он также был человеком, который любил веселье и обладал чувством юмора

Сегодня… как болельщик, я мечтаю не о «Феррари», которая всегда побеждает, а о «Феррари», которая всегда борется за титул вплоть до последней гонки сезона, как это было в 1997, 1998, 1999, 2008, 2010 и 2012 годах.

Вы можете проигрывать — но делать это как бойцы, а не как мальчики для битья», — приводит слова ди Монтедземоло Racingnews365.