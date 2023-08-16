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Источник: «Феррари» не собирается в ближайшее время подписывать контракт с Леклером

Итальянская команда «Феррари» в ближайшее время не планирует подписывать новый контракт с пилотом команды Шарлем Леклером, сообщает Formu1a.Uno.

Напомним, ранее сообщалось, что «Феррари» предложила Леклеру пятилетний контракт по схеме «2+3», где 2027–2029 годы являются опцией.

Источник утверждает, что «Феррари» сначала нужно сосредоточиться на инженерах, затем определить и укрепить технический штаб.

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 99 очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).

Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Нидерландов, пройдёт с 25 по 27 августа.