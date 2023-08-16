Алонсо: не думаю, что во второй части сезона мы поборемся за победу

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу перспектив команды на вторую часть сезона Формулы-1.

«Что в Монако, что в Канаде мы были близки к победе. Но я не думаю, что во второй части сезона мы сможем по чистой скорости побороться за первое место. Конечно, мы не отказываемся от своих задач и сделаем всё от нас зависящее, даже если победа невозможна. Я всегда стараюсь побеждать — даже когда играю в футбол или теннис. Если думать, что шансов нет и соперник на голову сильнее, то и нет смысла участвовать. То же самое касается и гонок.

Я верю в команду и думаю, что мы получим свой шанс, даже несмотря на то, что «Ред Булл» сейчас намного впереди. Однажды будет такая гонка, в которой у нас появится такая возможность. Не знаю, когда это произойдёт, но мы непременно поборемся за победу», — приводит слова Алонсо Marca.