ФИА отреагировала на возмущение Хэмилтона отсутствием слово «гонщица» в регламенте
Поделиться
Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала недавнее заявление семикратного чемпиона Формулы-1 пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее Хэмилтон выразил сожаление по поводу отсутствия гендерной инклюзивности в нормативной базе ФИА: в документах организации используется лишь слово «гонщик» (слово «гонщица» не используется).
«Устав ФИА предваряется заявлением, где говорится, что термины, относящиеся к любому лицу, применимы к обоим полам. Эта тема в настоящий момент находится на внутреннем рассмотрении», — приводит слова заявления ФИА Racingnews365.
Хэмилтон сейчас занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 148 очков.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
Комментарии
- 16 августа 2023
-
14:17
-
13:34
-
13:22
-
12:47
-
12:38
-
11:38
-
11:00
-
10:07
-
10:01
-
00:13
- 15 августа 2023
-
23:17
-
22:14
-
21:35
-
20:36
-
19:41
-
19:03
-
18:28
-
17:22
-
15:53
-
15:15
-
14:24
-
13:22
-
12:43
-
11:38
-
11:33
-
11:19
-
10:33
-
10:16
-
10:10
-
00:57
-
00:47
- 14 августа 2023
-
22:54
-
22:43
-
21:35
-
19:59
Партнерский контент