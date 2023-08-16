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ФИА отреагировала на возмущение Хэмилтона отсутствием слово «гонщица» в регламенте

ФИА отреагировала на возмущение Хэмилтона отсутствием слово «гонщица» в регламенте
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Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала недавнее заявление семикратного чемпиона Формулы-1 пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее Хэмилтон выразил сожаление по поводу отсутствия гендерной инклюзивности в нормативной базе ФИА: в документах организации используется лишь слово «гонщик» (слово «гонщица» не используется).

«Устав ФИА предваряется заявлением, где говорится, что термины, относящиеся к любому лицу, применимы к обоим полам. Эта тема в настоящий момент находится на внутреннем рассмотрении», — приводит слова заявления ФИА Racingnews365.

Хэмилтон сейчас занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 148 очков.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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