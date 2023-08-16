Суперкар, проданный Льюисом Хэмилтоном за € 10 млн, разбился в аварии

Бывший суперкар пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона Pagani Zonda 760 LH во второй раз попал в аварию.
Хэмилтон приобрёл автомобиль в 2015 году и попал в небольшую аварию в Монако, когда врезался в две припаркованные машины. Тогда Льюис заявил, что ДТП стало следствием тяжёлых вечеринок и отсутствия полноценного отдыха в течение полутора недель.
Семь лет спустя британец продал машину (сообщалось, что цена составила € 10 млн), а недавно её новый владелец не справился с управлением. Авария произошла в Уэльсе. Водитель врезался в стену в туннеле Пенмаенбах. Суперкар получил серьёзные повреждения кузова, передней и задней подвески, но, к счастью, никто не пострадал.
Фото: https://twitter.com/FastestPitStop
Фото: https://twitter.com/FastestPitStop
Фото: https://twitter.com/FastestPitStop
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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