Деймон Хилл дал оценку командам Формулы-1 в этом сезоне

Чемпион мира 1996 года, а ныне комментатор и аналитик британец Деймон Хилл назвал самые успешные команды в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Что касается «Астон Мартин», то их развитие в какой-то момент остановилось. Возможно, они даже немного откатились назад.
Да и у «Феррари», в общем-то, тоже были проблемы, они то поднимались, то опускались на протяжении всего сезона. Но я хочу сказать ещё об одной команде… Это «Уильямс».
Хотя они не в первых рядах, они проделали фантастическую работу, вероятно, с минимальными ресурсами, чтобы достичь того уровня, на котором они сейчас находятся», — приводит слова Хилла GPFans.
Ранее Хилл рассказал о том, что «Макларен» — вторая команду после лидера нынешнего сезона «Ред Булл», наиболее впечатлившая его в этом году.
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