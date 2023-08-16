Деймон Хилл дал оценку командам Формулы-1 в этом сезоне

Чемпион мира 1996 года, а ныне комментатор и аналитик британец Деймон Хилл назвал самые успешные команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Что касается «Астон Мартин», то их развитие в какой-то момент остановилось. Возможно, они даже немного откатились назад.

Да и у «Феррари», в общем-то, тоже были проблемы, они то поднимались, то опускались на протяжении всего сезона. Но я хочу сказать ещё об одной команде… Это «Уильямс».

Хотя они не в первых рядах, они проделали фантастическую работу, вероятно, с минимальными ресурсами, чтобы достичь того уровня, на котором они сейчас находятся», — приводит слова Хилла GPFans.

Ранее Хилл рассказал о том, что «Макларен» — вторая команду после лидера нынешнего сезона «Ред Булл», наиболее впечатлившая его в этом году.