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Руководитель «Астон Мартин» согласился, что их болид больше не является вторым по скорости

Руководитель «Астон Мартин» согласился, что их болид больше не является вторым по скорости
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак признал, что болид команды больше не является вторым по скорости на стартовой решётке после «Ред Булл».

«Согласен ли я, что мы больше не являемся вторым самым быстрым болидом после «Ред Булл»? Да.

При обычных обстоятельствах вы бы сказали, что завоевать даже три подиума за такое небольшое количество гонок и при такой конкуренции — очень сложно и очень амбициозно. С другой стороны, разрывы очень малы. Мы видели, как много мы потеряли, и я думаю, что самое главное — вернуть утраченное и попытаться наверстать ещё немного», — приводит слова Крака Racingnews365.

Ранее пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу перспектив команды на вторую часть сезона Формулы-1.

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