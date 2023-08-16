Албон: мы работаем над новым болидом с апреля, это показывает амбиции команды

Пилот «Уильямса» Александер Албон сообщил, что команда ведёт работу над болидом для следующего сезона уже с апреля этого года.
«Мы начали работать над болидом следующего сезона в апреле. Я работал на симуляторе, чтобы убедиться, что мы меняем характеристики автомобиля в попытках смягчить некоторые из наших постоянных проблем с балансом, которые у нас были в течение последних четырёх или пяти лет. Это наш фокус внимания в работе с машиной на следующий год
Это показывает амбиции команды. Это также показывает, что, мы знаем, что нам есть, что улучшить, и простое обновление в течение этого года на самом деле не поменяет наши планы работы с новой машиной.
Я думаю, что «Астон Мартин» — отличный пример того, как распределять время и фокус внимания, чтобы иметь возможность улучшить свою машину и думать о долгосрочной перспективе.
Тот пакет обновлений, который мы привезли в Канаду, был почти полностью готов к февралю, мы доработали несколько моментов. Таким образом, сейчас наше основное внимание может быть уделено следующему году. В этом году у нас не так много обновлений. На самом деле, в Канаде мы провели наше основное обновление.
Поэтому, когда вы работаете таким образом, вы освобождаете гораздо больше времени, чтобы сосредоточиться на машине следующего года, и мы не хотим финишировать восьмыми в Кубке конструкторов, мы хотим финишировать пятыми, четвёртыми, а это требует времени. Нам нужен большой скачок вперёд.
Работа, которую проделали «Астон Мартин» и «Макларен», показывает, что всем нужно время», — приводит слова Албона Racingnews365.
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