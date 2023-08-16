Феттель: расстраивает ли меня успех «Астон Мартин»? Нет, я рад за Алонсо

Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель, проведший свой последний сезон в составе «Астон Мартин», высказался об успехе команды в нынешнем году.
«Первой реакцией людей был вопрос: тот факт, что «Астон Мартин» так быстр в этом сезоне, расстраивает тебя? Да, возможно, мне было бы проще, если бы машина была полным мусором, потому что я бы ничего не упустил. Но я действительно рад за команду.
И я рад за Фернандо Алонсо. На протяжении многих лет у него не было машины, в которой он мог бы продемонстрировать свои способности. Теперь он делает это и делает в топе», – приводит слова Феттеля пресс-служба «Ред Булл».
Напомним, после 12 этапов «Астон Мартин» занимает третье место в Кубке конструкторов. Следующий Гран-при пройдёт с 25 по 28 августа в Зандворте (Нидерланды).
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