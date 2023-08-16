Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бруно Фамен назвал начало сезона разочаровывающим для «Альпин»

Бруно Фамен назвал начало сезона разочаровывающим для «Альпин»
Комментарии

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен высказался о результатах команды в первой половине сезона.

«Сезон пока явно не соответствует нашим ожиданиям. В прошлом году мы были четвёртыми в Кубке конструкторов. Мы знаем, что тройка лидеров очень сильна, но стремились сохранить это четвёртое место и, возможно, всё-таки побороться за третье.

Сейчас мы не там, где хотели быть, и мы усердно работаем всей командой, чтобы добиться наилучших результатов от нашей машины», — приводит слова Фамена Racingnews365.

«Альпин» занимает шестое место в текущем розыгрыше Кубка конструкторов.

Напомним, Фамен сменил Отмара Зафнауэра на посту руководителя команды «Альпин» по окончании первой половины сезона-2023.

Материалы по теме
Руководитель «Альпин» опроверг связь с «Андретти»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023