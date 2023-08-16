Бруно Фамен назвал начало сезона разочаровывающим для «Альпин»

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен высказался о результатах команды в первой половине сезона.

«Сезон пока явно не соответствует нашим ожиданиям. В прошлом году мы были четвёртыми в Кубке конструкторов. Мы знаем, что тройка лидеров очень сильна, но стремились сохранить это четвёртое место и, возможно, всё-таки побороться за третье.

Сейчас мы не там, где хотели быть, и мы усердно работаем всей командой, чтобы добиться наилучших результатов от нашей машины», — приводит слова Фамена Racingnews365.

«Альпин» занимает шестое место в текущем розыгрыше Кубка конструкторов.

Напомним, Фамен сменил Отмара Зафнауэра на посту руководителя команды «Альпин» по окончании первой половины сезона-2023.