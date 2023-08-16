Риккардо рассказал, как изменился его подход к гонкам с приходом в «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» австралиец Даниэль Риккардо в очередной раз высказался о возвращении в серию посреди сезона-2023.

«Команда сильно изменилась за те десять лет, что меня не было. Так что это ощущалось как новая среда. Десять лет – большой срок, эта команда изменилась, как и я. И есть приятная ностальгия по прошлому. Я чувствую эволюцию и начинаю новый этап.

После нахождения в стороне от спорта я изменил свой взгляд на вещи. Я делаю что-то без вопросов, а на что это будет похоже, будут ли здесь проблемы или будет ли это разочаровывающим. Я просто радуюсь возможности. Я снова получил шанс в семье «Ред Булл» и очень за это благодарен», – приводит слова Риккардо издание Racingnews365.

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