Стролл: Алонсо в целом быстрее меня, но я больше сосредоточен на себе

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о конкуренции с партнёром по команде испанцем Фернандо Алонсо.

«На самом деле я не уделяю этому слишком много внимания. В глубине души я сам понимаю, когда делаю свою работу хорошо и извлекаю максимум из машины. Будь я впереди или позади него, я знаю, когда я должен похвалить себя или раскритиковать, извлечь уроки и вернуться сильнее.

Я знаю, что было много гонок, в которых я чувствовал, что выжимаю максимум из машины, а он был немного быстрее, это правда. Но также были случаи, когда я действительно выступал хорошо и пару раз был впереди него. Так что да, я горжусь этим. Но, безусловно, он был на очень высоком уровне в течение всего сезона, он допустил очень мало ошибок, и вы должны отдать ему должное за это, потому что он пилот очень высокого уровня и действительно выжимал из себя и болида максимум каждую неделю.

Как я уже сказал, я больше сосредоточен на себе, я не особо слушаю критиков. Я просто знаю, что когда получаю максимальную отдачу от своего выступления, я этому рад и горжусь этим. И в те дни, когда это не получается, я первый признаю это и думаю про себя: «Я должен вернуться сильнее на следующей неделе».

Фернандо просто был на очень высоком уровне в течение всего сезона и каждую неделю выступал отлично, а у меня было всего несколько таких выступлений, но впереди ещё много гонок.

Надеюсь, мы вернёмся к той форме, когда мы будем конкурентоспособными. Я верю, что мы можем это сделать.

Я думаю, что в этом году было много моментов, которые действительно повлияли на нас. И я думаю, что если у нас будет уикенд без ошибок, результаты будут лучше. Это то, во что я искренне верю, а также надеюсь извлекать из машины больше и показывать более высокую скорость, потому что сейчас Фернандо в целом быстрее меня. Так что я должен выяснить, как стать немного быстрее. Всё просто… Это то, для чего мы здесь, верно?» — приводит слова Стролла Motor Sport Magazine.