Эксперт: у «Ред Булл» есть волшебная пыль, они выиграют все гонки сезона

Ирландский эксперт Формулы-1 Дэвид Кеннеди, бывший пилот команды «Шэдоу», рассказал о причинах доминирования «Ред Булл» и поделился мнением о результатах «быков» во второй половине сезона-2023.
«В последние годы вы видели, какими темпами происходила разработка болидов. Меня поразило, что другие команды даже близко не достигли того же уровня, что и «Ред Булл». Прямо сейчас у них есть волшебная пыль с точки зрения инженерии, производительности машин и производительности двигателя и, конечно же, Макс на вершине своей формы. Кому-либо будет сложно сбить эту комбинацию. Похоже, что «Ред Булл» выиграет все гонки сезона», — приводит слова Кеннеди PlanetF1.
Команде «Ред Булл» удалось выиграть все 12 Гран-при сезона-2023 до летнего перерыва. Макс Ферстаппен праздновал победу 10 раз.
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