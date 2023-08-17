Пиастри: подиум в спринте в Бельгии не меняет моего отношения к делу

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, дебютировавший в Формуле-1 в сезоне-2023, рассказал об эмоциях после подиума в спринтерской гонке в Спа и оценил первую половину сезона.

«Когда мы только начинали сезон, мечта о борьбе за тройку сильнейших была далёкой. Подиум в спринте был потрясающим. Это прекрасная мотивация, когда ты знаешь, что можешь хорошо поработать, а машина может финишировать в тройке лучших. Мой подиум не меняет моего отношения к делу. Я всегда стараюсь выжать из себя максимум. Мне есть чему поучиться, но круто, когда вы можете уйти с трофеем или спринтерской табличкой, так что я надеюсь, что мы сможем продолжить наше движение вперёд.

Я счастлив там, где я нахожусь. Думаю, мой сезон был хорошим по большей части. Определённо, были некоторые ошибки, но это легко говорить, оглядываясь назад. У меня очень сильный напарник по команде, у которого я могу учиться, просто быть эталоном — это большая помощь для меня», — приводит слова Пиастри Motorsport.

В личном зачёте сезона-2023 австралийский пилот занимает 11-е место, набрав 29 из общих 34 очков в последних трёх уикендах первой половины сезона.