В «Альпин» рассказали о разработке нового симулятора

Технический директор команды «Альпин» Мэтт Харман рассказал о работе над новым симулятором для пилотов команды. Он поделился техническими особенностями новой разработки и сроками её запуска.

«Мы выделили конкретный тип, объём и разрешение, которые нам нужны для симулятора. Симулятор, который у нас сейчас есть, — довольно устаревшая модель. Он очень громоздкий, и люди, которые его используют, проделывают большую работу, чтобы извлечь из него всё возможное, потому что он отстаёт на несколько лет с точки зрения разрешения и возможности дать пилоту уверенность во всех аспектах.

Мы решили капитально инвестировать в этот проект. Мы хотим, чтобы он был подготовлен и готов к работе с машинами в дизайне сезона-2026. Это будет дополнение к нашему текущему симулятору, чтобы мы могли сопоставлять информацию», — приводит слова Хармана Motorsport.

«Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов в сезоне-2023. Лучший результат команды — третье место Эстебана Окона на Гран-при Монако.