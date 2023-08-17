Эксперт призвал отобрать у ФИА право на создание правил в Формуле-1

Британский эксперт Дэвид Крофт рассказал, что хотел бы изменить в Формуле-1 и кого бы хотел видеть в качестве регулятора правил в гоночной серии.
«Прежде всего я бы помешал Международной федерации автоспорта (ФИА) устанавливать правила. Для владельца коммерческих прав Liberty Media проблема заключается в том, что не они устанавливают правила. Они могут иметь влияние, обладая статусом в Комиссии Ф-1, но не они устанавливают правила. ФИА делает это.
Настало время сблизить эти две стороны в Формуле-1. Изменения в регламенте должны регулироваться Формулой-1, а не ФИА. Нам нужно думать о шоу и зрелище. Маркетинг иногда должен быть немного важнее, чем разработка. Несмотря на это, нам нужно сохранить баланс и в проектировании», — сказал Крофт в эфире подкаста Sky F1.
Liberty Media приняла решение о приобретении прав на Формулу-1 в конце 2016 года. Их сделка с Formula One Group оценивается в $ 4,4 млрд.
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