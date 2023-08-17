Жан Тодт обратился к Михаэлю Шумахеру по случаю юбилея легендарной победы
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Бывший руководитель команды «Феррари», а ныне президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт обратился к своему бывшему подопечному Михаэлю Шумахеру в связи с 25-летним юбилеем легендарной победы немца на Гран-при Венгрии.
«Мы любим тебя, Михаэль! Мы всегда будем бороться за тебя и с тобой», — написал Тодт в своём «твиттере».
На Гран-при Венгрии 1998 года Михаэлю Шумахеру удалось отыграть 25 секунд за 19 кругов, финишировав в 10 секундах от пилота «Макларена» Мики Хаккинена. На том Гран-при Михаэль одержал свою 32-ю победу из 91 в карьере. В составе «Скудерии» Михаэль выиграл шесть из семи титулов чемпиона мира. Жан Тодт является одним из немногих лиц, который имеет доступ к общению с Шумахером и его семьёй.
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