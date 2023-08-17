Стало известно, когда Ферстаппену вручат копию трофея за Гран-при Венгрии

Аттила Саймон, генеральный директор венгерской компании Herendi Porcelán, изготовившей трофеи для призёров Гран-при Венгрии, сообщил, что продолжаются работы по созданию нового трофея для победителя гонки Макса Ферстаппена взамен разбитого на пьедестале во время открытия бутылки шампанского Ландо Норрисом.

«Производство началось в начале августа, и сейчас ведутся работы по покраске и золочению. Самое позднее время, к которому мы будем готовы, — конец сентября. Мы бы хотели поблагодарить всех фанатов Формулы-1 за их положительные отзывы. Это подтверждает, что мы приняли правильное решение, когда взялись за бесплатную замену трофея.

Как и обещали, мы бесплатно заменим сломанный трофей и с нетерпением ждём момента, когда сможем передать его Максу Ферстаппену. Приглашаем всех посетить наш центр, чтобы прочувствовать чрезвычайно высокий уровень мастерства, благодаря которому был создан этот фарфоровый трофей. Однако мы не связывались с командой Ландо Норриса по поводу его визита, мы сосредоточены на новом трофее», — сказал Саймон Formula.hu.

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Венгрии, разделив подиум с британцем Ландо Норрисом и напарником по команде Серхио Пересом.