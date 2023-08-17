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Болид Переса оказался на крыше казино в ролике «Ред Булл» к Гран-при Лас-Вегаса

Болид Переса оказался на крыше казино в ролике «Ред Булл» к Гран-при Лас-Вегаса
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Команда «Ред Булл» выпустила на своём YouTube-канале ролик, приуроченный к Гран-при Лас-Вегаса. Главными героями ролика оказались мексиканский пилот Серхио Перес и руководитель команды Кристиан Хорнер. По сюжету ролика Хорнер встречает в лифте одной из гостиниц Лас-Вегаса своего подопечного и спрашивает, что тот делал предыдущей ночью и почему болид «Ред Булл» находится на крыше казино.

В ролике Серхио Перес крутит «пончики», играет в рулетку и соревнуется в езде по пустыням Невады с внедорожником «Ред Булл». Основной отсылкой проморолика команды является фильм «Мальчишник в Вегасе», в котором главный герой так же, как и болид Формулы-1, оказался на крыше одного из казино города.

Последняя на сегодняшний день гонка Формулы-1 прошла в Лас-Вегасе в 1982 годe. Новая конфигурация трассы значительно отличается от той, что была использована в 80-х.

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