Адвокаты Массы назвали его настоящим чемпионом-2008 и потребовали ответа ФИА и Ф-1

Адвокаты бывшего гонщика «Феррари» Фелипе Массы готовы начать судебный процесс против Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА) с целью возмещения ущерба в результате предполагаемого заговора, из-за которого их клиент лишился титула в 2008 году. Об этом информирует Reuters.

В письме, предварявшем иск, говорилось, что бразилец, которому сейчас 42 года, был лишён титула в результате мошеннических действий на самом высоком уровне, что стоило ему десятков миллионов евро и различных бонусов.

«Господин Масса является законным чемпионом 2008 года, а Формула-1 и ФИА намеренно проигнорировали неправомерные действия, лишившие его этого титула. Мистер Масса не может в полной мере оценить потери, но, по его оценкам, они, вероятно, превысили десятки миллионов евро. Однако эта сумма не покрывает серьёзных моральных и репутационных потерь, понесённых мистером Массой», — говорится, помимо прочего, в тексте письма.

В случае отсутствия ответа на письмо в 14-дневный срок адвокаты начнут судебное разбирательство без дополнительного уведомления.

Напомним, в финале сезона-2008 Масса уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса в карьере. Льюис опередил Фелипе всего на одно очко. Не так давно бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Масса должен был выиграть тот чемпионат. В том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков.

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