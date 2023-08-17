Перес — промежуточный лидер опроса «Гонщик дня», Ферстаппен — на 2-м месте

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес является промежуточным лидером опроса звания «Гонщик дня» – за присуждение которого начиная с 2016 года на каждом Гран-при Формулы-1 регулярно голосуют болельщики. В первой половине нынешнего сезона (после 12 гонок) Перес пять раз попадал в пятёрку, а три раза становился «Гонщиком дня». Больше Переса в пятёрку попадал только его товарищ по команде Макс Ферстаппен (11 раз). «Гонщиком дня» Ферстаппен становился тоже три раза. Однако по проценту голосов, который был отдан фанатами в пользу мексиканца, он является явным лидером. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Испанец один раз становился «Гонщиком дня» и семь раз попал в первую пятёрку.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 25 по 27 августа.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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