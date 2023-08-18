Экс-пилот Формулы-1: тревожная ситуация, на месте Переса я бы волновался

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Серхио Переса в нынешнем сезоне. На данный момент Перес одержал две победы в Гран-при против десяти, добытых его товарищем по команде Максом Ферстаппеном. А в квалификациях Серхио проигрывает Максу почти секунду.
«Тревожная ситуация для Переса. Никто не хочет так сильно уступать своему товарищу по команде. На месте Переса я бы волновался и чувствовал себя очень некомфортно. Ферстаппен крайне доволен положением дел, ведь он не испытывает давления и ему никоим образом никто не бросает вызов. В «Ред Булл» знают, что им понадобится тот, кто будет постоянно на вершине, когда другие команды станут более конкурентоспособными», — приводит слова Херберта OLBG.
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