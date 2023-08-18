В «Альфа Таури» рассказали, в чём заключается главная проблема Мика Шумахера

Генеральный директор команды «Альфа Таури» Питер Байер поделился своим видением развития карьеры Мика Шумахера и рассказал, что считает главной проблемой для немецкого пилота.
«Если бы Даниэль [Риккардо] не провёл успешную сессию на «Сильверстоуне», его бы сейчас не было в нашей машине. Вот в чём заключается проблема Мика Шумахера. Как он может доказать, что он быстр? Если Тото [Вольф] ни разу не посадит его в машину, Мику будет трудно», — сказал Байер в интервью Motorsport-Magazin.
Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 в составе команды «Хаас» в сезоне-2021. Шумахер является чемпионом мира Формулы-2 2020 года. Его напарниками по «Хаасу» были россиянин Никита Мазепин и датчанин Кевин Магнуссен. Сейчас Шумахер является резервным пилотом «Мерседеса».
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