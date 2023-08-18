Алонсо: если вернуться в прошлое, я бы хотел выиграть чемпионат с «Феррари»

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о своём главном сожалении в карьере и поделился целью, которую так и не достиг, несмотря на наличие желания.
«Победа в чемпионате с «Феррари» — это, наверное, первое, что я выбрал бы, если бы сумел вернуться в прошлое. В 2010-м и в 2012 году мы были в нескольких кругах от победы в чемпионате. Вероятно, это могло бы немного изменить исход и историю многих вещей.
О чём я точно сожалею, так это о том, что не получил больше удовольствия от своей карьеры. Понимаю, что сейчас нахожусь на последнем отрезке карьеры. Через несколько лет у меня будет новая жизнь без гонок, и когда я оглянусь на свою карьеру, то увижу много хорошего: хороших друзей и невероятный опыт.
Похоже, я должен был наслаждаться этими вещами больше. Если бы у меня была возможность ещё раз прожить жизнь, возможно, я бы ничего не изменил бы в своих командах, в своих решениях или в титуле с «Феррари». Но я бы изменился, чтобы прожить немного больше таких моментов и попытаться сохранить больше воспоминаний о них. Я выигрывал чемпионат мира в 2005-м и 2006 году и почти ничего не помню из тех дней и ночей, что грустно», — сказал Алонсо на High Perfomance Podcast.
В сезоне-2023 Фернандо Алонсо идёт на третьем месте в личном зачёте. За свою карьеру испанцу удалось одержать 32 победы и 104 раза финишировать на подиуме.
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