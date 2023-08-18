Lotus показал 2040-сильный электрокар для Дженсона Баттона

Британский пилот Дженсон Баттон, становившийся чемпионом мира в составе команды «Браун» в 2009 году, стал клиентом компании Lotus, которая построила для пилота эксклюзивный электрический гиперкар Lotus Evija с уникальным дизайном кузова и салона. Премьера автомобиля состоялась в США в рамках мероприятия The Quali, A Motorsports Gathering.

Гиперкар окрашен в цвет Arctic White, который дополняют акценты оттенков Verve Yellow и Carbon Black, чтобы сформировать стиль ливрея чемпионского болида Brawn BGP 001. На зеркалах заднего вида и внутренних панелях дверей виднеется номер «22», под которым выступал британец.

Фото: Lotus

Тормозные суппорты окрашены в жёлтый цвет Verve Yellow и заключены в глянцево-чёрные легкосплавные диски с матово-черными вставками из магниевого сплава. Центральная фиксирующая гайка колеса — ещё одна особенность Evija, вдохновлённая автоспортом — выполнена в анодированном серебристом цвете.

Интерьер отделан бело-чёрной кожей и чёрной алькантарой с прострочкой контрастной нитью цвета Lime Yellow, который также использован в оформлении отдельных элементов салона. На сиденье появилась алюминиевая полоса, на которой лазерной гравировкой нанесены дата и место каждой из 15 побед британца в гонках Формулы 1 с 2006 по 2012 годы.

Фото: Lotus

Технически Lotus Evija Дженсона Баттона не отличается от других экземпляров этой модели. Полноприводный гиперкар оснащён четырёхмоторной электрической силовой установкой, развивающей максимальную мощность 2040 л.с. Автомобиль будет передан гонщику по окончании выставки в Калифорнии, где уникальный электромобиль станет одним из экспонатов стенда марки, а звёздный владелец — одним из гостей.