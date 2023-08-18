Гасли: такого невезения у нас не было ещё ни в одном сезоне Ф-1

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о неудачном сезоне своей команды в текущем сезоне Формулы-1.
«Думаю, по сравнению с другими сезонами в Формуле-1, у нас ещё не было такого невезения. Пара упущенных возможностей создали эффект снежного кома и сильно повлияли на итоговые результаты, которые не отражают весь наш потенциал. Но, с другой стороны, мы и сами не были так конкурентоспособны, как планировали перед сезоном. Мы совершенно не оправдываем надежд. Но впереди ещё полгода. Перевернуть сезон уже не выйдет, но я очень надеюсь, что во второй половине мы сможем показать лучшую форму», — цитирует Гасли RacingNews365.
В прошлом сезоне «Альпин» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, но на данный момент занимает лишь шестое место. В последних гонках команда пропустила вперёд «Макларен». Самым большим успехом «Альпин» стало третье место партнёра Гасли по команде, Эстебана Окона, в Монако.
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