Ферстаппен заявил, что может уйти из Формулы-1 до конца нынешнего контракта

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём контракте с «Ред Булл» и назвал условия, при которых он может уйти из команды до его истечения. Также голландец ответил, что будет, если новый двигатель болида окажется не таким хорошим, и результаты команды начнут падать.
«Если результаты команды ухудшатся, это будет плохо и драматично. Но, конечно, я не жду, что команда откатится так далеко назад, учитывая, что в ней работают такие хорошие люди. В этом виде спорта может случиться так, что команда действует не лучшим образом. В таких ситуациях нужно трезво оценивать свои перспективы. Но я не могу представить, как буду болтаться в середине таблицы в течение трёх сезонов. Тогда лучше уж я останусь дома или займусь чем-то другим. Но опять же: я не жду, что мы окажемся в таком положении», — сказал Ферстаппен в интервью De Telegraaf.
Контракт 25-летнего голландского пилота рассчитан до 2028 года, и он говорил, что после его истечения может покинуть команду.
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