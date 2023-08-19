«Всё не должно быть только ради денег». Ферстаппен объяснил свою критику Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою критику Формулы-1, несмотря на доминирующее положение голландца в личном зачёте.

«Да, я критикую Формулу-1, потому что мне дорог этот спорт, он всегда мне очень нравился. И до сих пор нравится, но до определённой степени. Не то чтобы я был совсем против перемен, как иногда утверждают, но изменения должны идти на пользу Формуле-1. Зачем что-то менять, если всё и так идёт хорошо? Я считаю, что квалификация в своем нынешнем виде очень хорошо устоялась. Всё не должно быть только ради денег», — цитирует слова Ферстаппена De Telegraaf.

Голландский пилот уверенно лидирует в личном зачёте с отрывом в 125 очков от своего преследователя, партнёра по команде Серхио Переса.