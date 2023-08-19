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Марко: нужно спросить Риккардо, готов ли он вернуться в «Альфа Таури» на полный сезон

Марко: нужно спросить Риккардо, готов ли он вернуться в «Альфа Таури» на полный сезон
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об австралийском пилоте Даниэле Риккардо, присоединившемся по ходу текущего сезона к команде «Альфа Таури», которая является частью структуры австрийского коллектива.

«Остаться в «Альфа Таури»? Конечно, нужно спросить об этом Даниэля. Мы знаем, каковы его цели, но сможет ли он их достичь, вопрос в том, готов ли он вернуться в «Альфа Таури» на полный сезон и работать с полной отдачей.

Его приход оказал на команду положительное влияние, поднял настроение и добавил мотивации.

Если отставание де Вриса в среднем составляло от трёх до пяти десятых секунды, то у Риккардо оно значительно меньше, возможно, он наравне с Юки Цунодой. И впереди у нас ещё достаточно гонок, посмотрим, как ситуация будет развиваться.

При этом у нас есть и альтернативные варианты. Например, Лиам Лоусон, который сейчас занимает второе место в японской Супер-Формуле. Он успешен и здорово прибавил с тех пор, как начал выступать в Японии», – приводит слова Марко Crash.net.

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