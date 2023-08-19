«Ред Булл» может вернуть де Вриса в новой роли по ходу текущего сезона

Голландский пилот Ник де Врис, покинувший «Альфа Таури» по ходу текущего сезона, может стать резервным пилотом системы «Ред Булл» во время Гран-при Мексики, сообщает Racingnews365.

По информации источника, молодой новозеландский пилот системы «Ред Булл» Лиам Лоусон намерен довести до конца сезон в Супер Формуле. Последние гонки японской серии совпадут с Гран-при Мексики Формулы-1, поэтому участие Лоусона в тестах практически исключено. Сообщается, что де Врис, имеющий контракт с «Ред Булл» до конца 2023 года, станет резервным пилотом австрийского коллектива, если к тому моменту не подпишет контракт с другой командой.

Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Заменил голландца в команде австралийский гонщик Даниэль Риккардо.