Хэмилтон: «Ред Булл» может доминировать ещё три года

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон предположил, что «Ред Булл» может продолжить доминировать следующие три сезона.

«Мы не должны допускать доминирования одной из команд столько лет. Битва за верхние позиции должна быть ближе. Но, к сожалению, «Ред Булл» может доминировать в таблице и следующие три сезона. А если так продолжится и дальше, то, возможно, следующими будут доминировать «Феррари» или «Макларен», либо «Мерседес» вернётся на вершину, но я думаю, что для фанатов это [в любом случае] не лучшая ситуация», — приводит слова Хэмилтона портал Planetf1.

Британец Хэмилтон идёт четвёртым в личном зачёте с 148 очками в активе. Первые два места занимают пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес. На третьем месте — пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.