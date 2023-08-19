Баньяя выиграл спринт Гран-при Австрии MotoGP, на первом круге произошла авария

В Шпильберге (Австрия) завершилась спринтерская гонка Гран-при Австрии MotoGP, победителем которой стал лидер общего зачёта гонщик «Дукати» Франческо Баньяя. Вторым стал Брэд Биндер, а замкнул тройку лучших Хорхе Мартин, завершивший квалификацию на 12-м месте. На первом круге в первом повороте произошла массовая авария с участием семи пилотов.
Ближайший преследователь Баньяи в общем зачёте Хорхе Мартин показал 12-й результат.
MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация:
1.Франческо Баньяя («Дукати») — 1:28,539.
2. Брэд Биндер («КТМ») +2,056.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +5,045.
4. Алекс Маркес («Дукати») +8,252.
5. Джек Миллер («КТМ») +11,365.
6. Поль Эспаргаро («Гасгас») +11,816.
7. Алеш Эспаргаро («Априлия») +11,960.
8. Маверик Винальес («Априлия») +11,984.
9. Франко Морбиделли («Ямаха») +13,634.
10. Марк Маркес («Хонда») +14,435.
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