В ФИА рассказали о работе над новыми покрышками для экстремально влажных условий

Глава Комиссии Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным автомобилям Николас Томбасис рассказал о сложностях в разработке нового комплекта покрышек для езды в экстремально мокрых условиях. Основной проблемой в мокрых условиях является большое количество брызг, что делает комплект дождевой резины бессмысленным в гонках.
«Мы хотим продолжать улучшать спорт. Не многие инженерные проекты всегда работают идеально с первого раза. Изначально мы думали, что разработать комплект будет намного проще, чем оказалось, и я, конечно, надеюсь, что мы сможем решить эту задачу. В конце концов, у нас профессиональные специалисты, и им нужно работать ещё усерднее», — приводит слова Томбасиса The Race.
Ранее многие пилоты высказывали недовольство дождевой резиной, так как она не подходит для мокрой трассы из-за того, что создаёт излишние брызги, которые ограничивают видимость для пилотов.
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