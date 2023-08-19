Тео Пуршер рассказал о перспективах оказаться в Формуле-1

Французский пилот команды «АРТ», выступающей в Формуле-2, 19-летний Тео Пуршер рассказал о конкуренции в пелетоне и борьбе за место в одной из команд Формулы-1.

«Здорово, что команды Формулы-1 следят за мной в связи с первой позицией в личном зачёте, это помогает моему будущему. Конечно, это мой третий сезон в Ф2, но мне всего 19. В августе мне будет 20, и я седьмой самый молодой пилот на стартовой решётке. У меня не так много опыта, как у других гонщиков, которые провели три сезона в Ф2, но в этом году я хорошо чувствую себя в болиде и продолжаю совершеноствоваться благодаря «АРТ» и месту в «Альфа Ромео» в качестве резервного пилота. Я многому учусь, и это хорошо. Как я уже сказал, на нашем уровне выступают только хорошие гонщики, заслуживающие места в Формуле-1. Они водят на высоком уровне и стремяться к повышению, так что я должен оставаться сосредоточенным и усердно работать, даже несмотря на то, что я моложе других», — сказал Пуршер Nextgen-Auto.

19-летний француз, который отметит свой день рождения 20-го августа, лидирует в личном зачёте Формулы-2 сезона-2023. До конца сезона в Формуле-2 остаётся три этапа, Пуршер опережает ближайшего соперника Фредерика Вести на 12 очков.