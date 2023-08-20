Ферстаппен рассказал, смог ли бы он выступать за такую команду, как «Мерседес»

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о возможности выступать за команду с корпоративной структурой управления, которая внедрена в «Мерседесе», и ответил на мнение тех, кто считает доминирование «Ред Булл» скучным.
«Корпоративная структура — это действительно совсем другая среда. Всегда важно оставаться верным себе и продолжать высказывать своё мнение. Для меня не имеет значения, где это делать. Если команда захочет, чтобы я оказался в такой ситуации, она также приложит усилия, и мы сможем адаптировать некоторые вещи и пойти навстречу друг другу.
Я работал ради своих достижений. Если сейчас люди называют наше доминирование скучным, пусть будет так. Я знаю другую сторону медали и совсем не считаю её скучной», — сказал Ферстаппен в интервью De Telegraaf.
Голландский гонщик занимает первое место в личном зачёте Формулы-1 по истечении первой половины сезона-2023. Вместе с «Ред Булл» Ферстаппену удалось выиграть два чемпионских титула в Формуле-1 и внести вклад в победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов в 2022 году.
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