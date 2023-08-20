Мик Шумахер поведал о тонкостях роли резервного пилота «Мерседеса»

24-летний немецкий автогонщик Мик Шумахер рассказал о своём положении в команде «Мерседес» и о том, какой вклад он совершает, чтобы быть причастным к успеху команды.

«В основном я пытаюсь найти желаемые настройки для наших основных пилотов, я испытываю эти настройки на симуляторе. Я проезжаю на нём, мы получаем данные и сравниваем с данными других настроек. Чувства от симулятора довольно реалистичные, и сама система достаточно хороша, чтобы интерпретировать и отфильтровывать результаты. Это не просто время круга, можно передать ощущения и сами данные.

Работать с Льюисом [Хэмилтоном] и Джорджем [Расселлом] очень увлекательно. Это интересный период для меня, так как я могу наблюдать за двумя фантастическими гонщиками, что доступно не каждому. Я многое узнал с точки зрения поведения на гоночных уикендах. Я чувствую, что получил много знаний, чтобы добавить их к своему набору навыков. Я не думал, что смог так многому научиться столь быстро в моей новой роли», — сказал Шумахер в видео на Youtube-канале «Мерседеса».

Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2021 после победы в личном зачёте чемпионата Формулы-2 в сезоне-2020.