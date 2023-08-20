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Пилот Кристоффер Якобссон погиб на этапе чемпионата Швеции по ралли

Пилот Кристоффер Якобссон погиб на этапе чемпионата Швеции по ралли
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Автомобиль пилота Кристоффера Якобссона и штурмана Тобиаса Стейна разбился на предпоследнем спецучастке трассы Snapphanerallyt, принимавшей четвёртый этап чемпионата Швеции. Автомобиль Ford Fiesta MK7 вылетел с траccы. 35-летний Якобссон, управлявший автомобилем, погиб на месте, сообщает RallyZone. Его напарник Томас Стейн остался жив. Экипаж Якобссона и Стейна на тот момент занимал третье место в моноприводе. Сразу же после случившегося инцидента гонка была завершена.

По словам местных жителей, это первый за 20 лет случай гибели спортсмена на ралли в Швеции. В апреле 2023 года в Хорватии 33-летний ирландский пилот Hyundai Крэйг Брин попал в летальную аварию.

Экипажу Якобссона дважды удавалось завоевать победу в заездах в 2023 году.

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