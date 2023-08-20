Вассёр: меня впечатлила внутренняя коммуникация с высшим руководством и их отзывчивость

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал об атмосфере на базе команды в Маранелло, а также о взаимоотношениях с пилотами команды, Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, и руководством «Феррари».

«Вам лучше спросить пилотов об атмосфере в Маранелло. Вы никогда не увидите мою жёсткую сторону, когда я должен сказать определённые вещи члену команды. Я не эмоционален, обсуждаю вещи с глазу на глаз, не вижу смысла выносить разговоры на публику. По понедельникам пилоты получают от меня известия с точным списком дел, это не происходит перед репортёрами в рамках моноспектакля, который никому не поможет.

У меня частый и хороший контакт с руководством. «Феррари» — это очень известная компания, но у нас хорошо налажена коммуникация. По крайней мере раз в неделю я ужинаю с генеральным директором Бенедетто Виньей и слушаю президента Джона Элканна по телефону так же часто, как обычно принимают антибиотики: утром, в обед и за ужином! Иметь такие отношения — огромное преимущество: если вам нужно принять решение, процесс проходит очень быстро. Когда я работал в «Рено», приходилось ждать заседания исполнительного комитета для внесения изменений, а дни всё шли и шли. Здесь на вопрос, который я задаю утром, может быть дан ответ днём. Не могу говорить за прошлое, но меня впечатлила внутренняя коммуникация с высшим руководством и их отзывчивость», — сказал Вассёр в интервью La Gazzetta dello Sport.

Вассёр занимает должность руководителя команды «Феррари» с сезона-2023, перейдя в стан красных из команды «Альфа Ромео».