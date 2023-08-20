«Я не собираюсь смотреть это снова. Я знаю, что выиграл». Ферстаппен — о чемпионстве-2021

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об отношении к выигранному титулу чемпиона мира в Абу-Даби в 2021 году. Напомним, то чемпионство вызвало множество споров среди болельщиков и экспертов из-за решения гоночного директора Майкла Маси в связи с аварией Николаса Латифи на последних кругах гонки.
«Нет, я не собираюсь смотреть это снова. Я знаю, что выиграл. Обычно мои друзья хотят увидеть это снова. Сейчас я в этом не заинтересован. Может быть, позже посмотрю, когда остановлюсь. Через несколько месяцев после той гонки в Абу-Даби я ещё оглядывался назад, но с определённого момента стал смотреть только вперёд.
В этом сезоне всё может показаться зрителю очень лёгким, но я полностью сосредоточен, и меня волнует только следующая гонка. Помимо Формулы-1, гонки за симулятором занимают много времени. Затем я возвращаюсь в болид, анализирую и ищу правильную настройку», — сказал Ферстаппен в интервью De Telegraaf.
В сезоне-2023 «Ред Булл» остаётся непобеждённым по истечении 12 первых гонок сезона. Десять раз победу праздновал Макс Ферстаппен и дважды — его напарник Серхио Перес.
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