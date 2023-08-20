Бруно Фамен рассказал о причинах разрыва отношений Зафнауэра и «Альпин»

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен рассказал о причинах, приведших к увольнению Отмара Зафнауэра из французской команды, а также поделился атмосферой после смены руководства.

«Никто не говорит, что Отмар Зафнауэр плохой. Отмар и Алан [Пермейн] — очень опытные люди. Они являются реальными активами команды, мы прекрасно это знаем, но с такими вызовами конкуренция очень жёсткая, вы должны быть на 100 процентов согласны с совместной работой, а этого больше не происходило. Мы никогда не теряли уверенности. Когда мы разрабатываем такие проекты, нам действительно нужно быть на одной волне со всей командой, включая высшее руководство.

Мы работали вместе и в какой-то момент поняли, что не согласны по паре тем. У всех нас достаточно опыта, чтобы понять, что продолжать работать вместе бесполезно и каждый должен идти своим путём. Когда я говорю, что никогда не терял уверенности в Отмаре, это потому, что я знаю его навыки, знаю его опыт и знаю, что он настоящий профессионал. Мы не там, где ожидали. Может быть, мы недостаточно улучшились по сравнению с конкурентами. Нам нужно многое изменить в мышлении, в общем духе. Это одна из вещей, которые мы оцениваем», — приводит слова Фамена F1i.

В сезоне-2023 «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, лучшим результатом для команды в текущем сезоне было третье место Эстебана Окона на Гран-при Монако.